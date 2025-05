C dans l’air du 5 mai 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 5 mai 2025





C dans l’air du 5 mai : invités et le sommaire

⬛ Jusqu’où Trump peut-il aller ?

Il avait promis « les 100 premiers jours les plus extraordinaires de toute l’histoire présidentielle américaine ». Et, en effet, ces débuts n’ont laissé personne indifférent. Entre guerre commerciale, affaires internationales agitées — comme le dossier ukrainien — et une avalanche de décrets radicaux, Donald Trump, qualifié tour à tour d’imprévisible ou de machiavélique, n’a cessé de bouleverser l’ordre mondial. Pourtant, seuls 39 % des Américains approuvent sa façon de gouverner, soit le taux le plus bas enregistré à ce stade d’un mandat présidentiel depuis 80 ans. Pour beaucoup, ses outrances ne passent pas.



Dernière provocation en date : à cinq jours de l’ouverture du conclave chargé d’élire le prochain pape, Trump a publié sur les réseaux sociaux une image de lui, générée par intelligence artificielle, vêtu des habits papaux. Mais au-delà de la provocation, ce sont ses velléités d’annexer le Groenland, de rouvrir la prison d’Alcatraz ou encore de contourner la Constitution qui inquiètent. Et s’il assure ne pas vouloir briguer un troisième mandat, beaucoup redoutent une dérive autoritaire.

Face à cette instabilité, la France et l’Europe s’organisent. Ce lundi, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont assisté à la conférence « Choose Europe for Science », destinée à attirer les scientifiques étrangers — en particulier les Américains en rupture avec la politique de Trump. L’Europe compte débloquer 500 millions d’euros pour devenir un pôle d’excellence scientifique et un refuge pour la recherche indépendante. Il s’agit aussi de protéger les données de ces chercheurs, menacées par une administration américaine accusée de censurer tout ce qui touche aux politiques progressistes, notamment en matière de climat.

Pendant ce temps, en Roumanie, l’extrême droite gagne du terrain. George Simion, populiste et fervent admirateur de Trump, s’est qualifié pour le second tour de la présidentielle. Il affrontera le centriste pro-européen Nicusor Dan, actuel maire de Bucarest, le 18 mai. Avec 40 % des voix au premier tour, Dan incarne une dynamique nationaliste de plus en plus visible, en Roumanie comme dans d’autres pays européens.

Quelle sera la suite du mandat Trump ? L’Europe saura-t-elle se poser en bastion de la science libre ? Et la Roumanie élira-t-elle un président d’extrême droite ?

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce lundi 5 mai 2025