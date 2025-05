Mariés au premier regard : Sophie annonce une triste nouvelle

Publicité





Sophie, l’une des candidates les plus attachantes de la saison actuelle de « Mariés au premier regard », a partagé hier une nouvelle bien triste avec ses abonnés sur Instagram. Dans un long message empreint d’émotion publié lundi, elle a annoncé le décès de son chat, Cali, suite à un accident survenu deux jours plus tôt.











Très proche de son animal, Sophie lui a rendu un hommage touchant dans une publication sincère et poignante. « Je voulais te faire un honneur aujourd’hui et te remercier pour tout ce que tu m’as apporté pendant 4 ans« , écrit-elle, décrivant Cali comme bien plus qu’un simple animal de compagnie. « Plus qu’un chat, un être vivant avec qui je vivais, dormais, mangeais… »

Elle évoque avec tendresse les habitudes partagées avec Cali, sa présence réconfortante dans les moments difficiles, et la complicité qui les unissait au quotidien. « Je n’ai pas d’enfants, du coup peut-être certaines personnes ne peuvent pas comprendre mais mes chats ce sont mes bébés. »



Profondément touchée par cette perte, Sophie confie son chagrin : « J’ai depuis 2 jours le cœur rempli de tristesse depuis cet accident… Je n’étais pas prête, mais je pense qu’on ne l’est jamais. » Elle décrit un grand vide laissé dans la maison, désormais trop silencieuse sans la présence de Cali.

Pour tenter de surmonter cette épreuve, la candidate prévoit de s’accorder une pause : « Je vais partir une semaine pour danser à l’étranger, je vais déconnecter un peu pour accueillir et traverser cette peine. »

Les fans de l’émission et de Sophie ont été nombreux à lui adresser des messages de soutien. On lui souhaite beaucoup de courage dans cette période douloureuse.