Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2025 : sommaire et extrait vidéo

Ça commence aujourd'hui du 19 mai 2025, le sommaire – Ce lundi et comme chaque après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd'hui ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2025 à 13h55 « Violences routières : l’altercation a mal tourné » (inédit)

Il y a six ans, Guillaume et sa femme Charlotte ont été poursuivis sur l’autoroute par un chauffard. Alors que Guillaume sortait la main par la fenêtre pour lui faire signe de ralentir, le conducteur s’est aligné à leur hauteur, les a insultés, puis a brusquement donné un coup de volant. Il a alors perdu le contrôle de son véhicule et a percuté leur voiture.

Et à 15h05 : « Guet apens mortel : leur frère s’est fait piéger » (rediffusion)

Ils ont perdu un être cher — leur frère ou leur beau-frère — dans des circonstances tragiques. Christophe et José ont été piégés dans un véritable guet-apens, fruits d’un plan machiavélique orchestré par une femme qu’ils avaient pourtant aimée profondément… Sur le plateau, Faustine Bollaert accueille Barbara, Pierre et Pascaline, venus livrer le récit bouleversant de cette épreuve traumatisante.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 19 mai 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce lundi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.