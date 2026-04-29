Tout le monde veut prendre sa place : Vincent proche d’un gros cap, quels gains ce mercredi ? (29 avril 2026)



Publicité





Vincent est tout proche du cap des 200 victoires dans le jeu quotidien de Cyril Féraud sur France 2 « Tout le monde veut prendre sa place ». Le Champion a signé sa 196ème victoire aujourd’hui et n’est plus qu’à 18 victoires de la première place du classement !











Publicité





Avec les 14 points de son adversaire ce mercredi, c’est donc 1400 euros supplémentaires dans la cagnotte de Vincent aujourd’hui. Ses gains montent au magnifique total de 245 100 euros.

Décidément imbattable, Vincent devrait battre tous les records dans les prochains jours.

Tout le monde veut prendre sa place, le classement des Champions mis à jour

1 – Marie-Christine, 213 victoires, 196.900 (avril / décembre 2018)

2 – Vincent, 196 victoires, 245.100 euros (depuis septembre 2025)

3 – Joël, 173 victoires, 159.800 euros (janvier 2025 / août 2025)

4 – Julien, 152 victoires, 154.000 euros (juin 2013 / novembre 2013)

5 – Dominique, 150 victoires, 160.000 euros (juin 2010 / novembre 2010)

6 – Sandrine, 142 victoires, 144.400 euros (novembre 2019 / mars 2020)

7 – Stéphane, 139 victoires, 117.300 euros (mars 2016 / août 2016)

8 – Enzo, 138 victoires, 132.200 euros (avril 2017 / septembre 2017)

9 – Christophe, 130 victoires, 157.700 euros (janvier 2010 / juin 2010)

10 – Jean-Michel, 124 victoires, 105.300 euros (février 2019 / juin 2019)



Publicité





Tout le monde veut prendre sa place du 29 avril, le replay

Et si vous avez manqué l’émission de ce mercredi 29 avril 2026, sachez qu’elle est disponible en replay gratuitement sur france.tv