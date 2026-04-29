Ça commence aujourd’hui du 29 avril 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 29 avril 2026, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 29 avril 2026 à 13h55 « Leur vie avec un conjoint atteint d’un TDAH ? Un sport extrême ! » (rediffusion)

Dans ce numéro inédit, l’émission donne la parole à celles et ceux qui partagent leur vie avec un conjoint atteint de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité). Entre imprévisibilité, impulsivité et difficultés du quotidien, ils racontent sans filtre une réalité souvent méconnue… et parfois épuisante.

Vivre avec un partenaire atteint de TDAH, c’est composer avec des montagnes russes émotionnelles, des oublis à répétition, une gestion compliquée du temps ou encore des tensions liées à l’organisation du quotidien. Pour certains, cela peut ressembler à un véritable “sport extrême”, où patience et adaptation sont mises à rude épreuve.



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Sur le plateau, invités et expertes échangent avec sincérité sur les défis rencontrés, mais aussi sur les solutions qui leur permettent de préserver leur couple. Comment mieux comprendre ce trouble ? Comment éviter que la relation ne s’essouffle ? Et surtout, comment transformer ces difficultés en une force au sein du couple ?

Un témoignage fort, à la fois touchant et éclairant, qui met en lumière les réalités du TDAH dans la sphère intime.

Et à 15h : « Nouvelles drogues, kétamines, chemsex : comment prévenir nos ados des risques ? » (rediffusion)

Faustine Bollaert reçoit des invités venus témoigner de leur descente dans la drogue pour alerter sur ses dangers. Sandra met en garde contre une nouvelle substance de synthèse, liquide pour e-cigarette, qui a rendu son fils Maxence dépendant.

Adam, 19 ans, a consommé à son insu une fiole en boîte de nuit, se retrouvant totalement désorienté. Laura, fragilisée après une rupture, sombre dans l’addiction après une première consommation en soirée. Corentin, lui, découvre la drogue lors de soirées de chemsex, avec de lourdes conséquences sur sa santé et son équilibre.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.