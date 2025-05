« Cœur Maladroit », le nouveau single de Marine, fait déjà un carton !

Publicité





Un démarrage en trombe pour la gagnante de la dernière Star Academy. Deux jours seulement après la sortie de son deuxième single, « Cœur Maladroit », Marine crée la surprise en s’emparant de la première place du classement des ventes sur l’iTunes Store d’Apple.











Le titre, aux sonorités pop et porté par une interprétation sensible et authentique, semble déjà toucher le cœur du public.

Sur Spotify, « Cœur Maladroit » cumule pour l’instant un peu moins de 200 000 écoutes, un chiffre encore modeste, mais prometteur au vu de la dynamique. Sur YouTube, le clip officiel a rencontré un bel accueil : il approche déjà les 400 000 vues, confirmant l’intérêt grandissant autour de cette nouvelle étape dans la carrière de la jeune artiste.

Après le carton de son premier single « Ma faute », Marine semble confirmer avec brio qu’elle n’est pas qu’une étoile filante sortie d’un télé-crochet, mais une véritable révélation de la scène française.



VIDÉO le clip de « Coeur maladroit » de Marine