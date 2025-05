Demain Nous Appartient spoiler : Bart se fait surprendre par... (vidéo épisode du 22 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart va se faire surprendre dans une situation gênante dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient »… Dans quelques jours, alors que Bart est avec Lorie, une jeune femme un brin possessive et collante, Gloria débarque !











Elle se fait passer pour la compagne trompée de Bart et Lorie n’y voit que du feu ! En réalité, il s’agit d’un stratagème rondement mené par Bart et Gloria afin que la jeune femme lui lâche enfin la grappe… Mission réussie et Bart et Gloria sont plus complices que jamais !…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1949 du 22 mai 2025 : Gloria aide Bart

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.