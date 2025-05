Un Si Grand Soleil du 20 mai : Eve et Manu, la rupture ! (résumé épisode 1645 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 20 mai 2025, spoiler résumé de l'épisode 1645 en avance





Yann demande à Charles de l’accompagner jusqu’au cabinet vétérinaire pour une perquisition. Pendant ce temps là, Eve est convoquée au commissariat comme témoin. Elle viendra après ses cours en fin de journée. Eve informe Manu qu’elle est convoquée, il ne savait pas. Il lui dit de juste dire la vérité, tout ce qu’elle sait. Manu l’informe qu’ils sont au courant pour eux, il a tout dit à Becker. Manu ne dit pas à Eve que Rebecca a été assassinée…

A la clinique vétérinaire, la police fouille partout. Charles ne comprend pas ce qu’ils cherchent. Yann l’informe que le cabinet va être placé sous scellé, il doit trouver une solution pour les animaux.



A l’hôpital, Clémence s’en prend encore à David. Elle lui dit qu’il a un planning à respecter et elle se dit en retard à cause de lui. David se rebelle, il en a marre qu’elle lui parle comme ça et l’accuse de harcèlement. Il l’insulte sous les yeux de Janet.

David se dit désolé auprès de Janet. Il lui dit qu’elle lui tombe dessus chaque jour, il est à bout et se dit harcelé. Clémence se défend et dit qu’il n’y a rien de personnel. Janet dit que dans tous les cas, David n’a pas à l’insulter, elle va signaler l’incident à la direction.

Claudine retrouve Dimitri au cabinet, elle lui annonce la mort de Rebecca. Elle lui dit qu’elle se serait suicidée, Dimitri peine à y croire. Il demande si ça changera quelque chose au procès, Claudine lui dit que non puisqu’elle avait témoigné par écrit.

Charles est au téléphone avec Eliott, il lui parle de la perquisition. Eliott pense que ça cache quelque chose, Rebecca ne s’est peut être pas suicidée. Eliott lui rappelle qu’il lui avait dit de ne pas s’associer avec elle. Charles ne sait pas qui va hériter de ses parts, elle n’avait pas de famille… Charles lui demande d’en parler à Eve mais Eliott refuse.

Janet parle à la directrice et à Claire du dérapage de David. La directrice veut rester vigilante, on lui a parlé des accusations de harcèlement. Claire confirme que d’autres soignants de plaignent du Dr Martin, la directrice va réfléchir suite la suite à donner à tout ça. Pendant ce temps là, Clémence se plaint de David auprès d’Alain. Elle se pose en victime, Alain la défend et la soutient totalement. Il lui propose de sortir boire un verre. Alain appelle Elisabeth pour la prévenir, elle lui propose de l’inviter à la maison. Alain est surpris mais accepte.

Yann interroge Eve, qui assure que Manu et elle étaient chez eux au moment de la mort de Rebecca. Yann lui dit que c’est pratique, c’est l’alibi parfait. Eve ne comprend pas, elle pensait que Rebecca s’était suicidée. Eve parle de la rupture de Rebecca et de la jalousie de Manu. Elle lui parle des soupçons de Manu. Quand Eve ressort, Eliott l’appelle. Il lui dit qu’il est au courant, il se doute qu’elle est triste et il veut être là pour elle.

Becker interroge Yann au sujet d’Eve. Il pense que leur relation était à 3 était très tendue et Manu était jaloux. Becker ne croit pas qu’il ait pu tuer Rebecca. Il l’interroge sur Charles et le cabinet, ils n’ont rien trouvé mais il vendait certainement des stéroïdes. Becker lui dit de se concentrer là-dessus.

Elisabet et Alain prennent l’apéro avec Clémence. Elisabeth lui conseille de déstresser, il n’y a pas que le boulot dans la vie. Ça fait rire Alain. Quand Clémence repart, Alain remercie Elisabeth. Celle-ci fait mine de s’inquiéter pour elle…

Manu retrouve Eve, qui lui reproche de ne pas lui avoir dit que Rebecca ne s’est pas suicidée. Il dit que ce n’était qu’une hypothèse… Eve n’apprécie pas, il ne lui dit rien. Eve s’en va, elle va chez Eliott pour faire le point et prendre du recul.

