« Mariés au premier regard » : Mallaury va-t-elle se marier avec un homme ou une femme ? Réponse !

Alors que l’épisode 12 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, Mallaury s’apprêtait à découvrir si elle allait épouser un homme ou une femme.





Vous êtes déjà impatient de savoir si Mallaury va épouser un homme ou une femme ? On a déjà la réponse !







Dans l’épisode 13 lundi prochain sur M6, c’est une femme que Mallaury va épouser ! Elle s’appelle Mélanie, elle a 34 ans et la famille de Mallaury va très vite tomber sous son charme. Entre Mallaury et Mélanie, c’est comme une évidence au premier regard.

Vous allez découvrir aussi la fin de l’aventure pour Coralie et Bruno, qui se retrouvent à New-York à quelques jours du bilan. Et pour Marie et Laurent, c’est l’heure de la nuit de noces.



Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 26 mai pour suivre l’épisode 13 de « Mariés au premier regard » !