Demain Nous Appartient spoiler : Chloé anéantie, Alex lui annonce la vérité ! (vidéo épisode du 26 mai)

Demain nous appartient spoiler – C’est un terrible choc qui attend Chloé dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, dans quelques jours, Alex va enfin lui annoncer qu’il a une tumeur au cerveau !











Alors qu’Alex est tombé dans les escaliers dans les rues de Sète, il est pris en charge par Marianne à l’hôpital Saint Clair. Rien de bien méchant mais Chloé les rejoint, affolée… Elle avoue à Alex et Marianne qu’elle est très inquiète, ça commence à faire beaucoup. Alex prend alors son courage à deux mains pour lui dire la vérité : il s’est lui aussi posé des questions et il a passé des examens qui ont révélé qu’il a une tumeur au cerveau !

Chloé est sous le choc et ne peut retenir ses larmes. Alex précise que la tumeur n’est pas cancéreuse mais elle est grosse. Quand il avoue qu’il l’a su en février, Chloé explose ! Elle ne comprend pas comment il a pu lui cacher la vérité et lui mentir pendant tout ce temps… Elle est très remontée et s’en va…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1951 du 26 mai 2025 : Chloé sous le choc face à l’aveu d’Alex

