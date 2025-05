Top Chef : qui a été éliminé lors de l’épisode 9 du 21 mai 2025 ? (résumé + replay)

Publicité





Top Chef éliminé du 21 mai 2025 – Qui a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 9 de la saison 16 de l’émission culinaire « Top Chef » ? Philippe Etchebest, Paul Pairet, Glenn Viel, Hélène Darroze et Stéphanie Le Quellec ont fait leur choix !





Et à l’issue de ce 9ème épisode, c’est Claudio Semedo Borges, de la brigade de Philippe Etchebest, qui a été éliminée.







Ce soir, l’épreuve culte de La guerre des restos a fait son grand retour dans Top Chef ! Répartis en trinômes, les candidats ont dû relever un défi de taille : créer de toutes pièces un restaurant éphémère en un temps record. Concept, décoration, carte, cuisine… tout devait être pensé dans les moindres détails.

Cette édition a mis la barre très haut avec une étoile gastronomique en ligne de mire. Trois anciens candidats emblématiques sont revenus en tant que candidats surprises : Mallory Gabsi et Matthias Marc, tous deux étoilés, ainsi que Norbert Tarayre, désormais chef d’un palace. Leur trinôme a concouru dans les mêmes conditions que les autres, déterminé à prouver sa valeur.



Pour juger ces restaurants éphémères, les chefs de brigade ont été épaulés par François-Régis Gaudry, Valentine Oudard, ainsi que des fans de Top Chef venus de toute la France. Le jury a scruté chaque détail : expérience en salle, cohérence du concept, et bien sûr, qualité des assiettes.

A l’issue de cette soirée, ils étaient 5 candidats en épreuve éliminatoire : Charles, Quentin, Margaux, Esteban et Claudio. Un peu plus tôt dans la journée, ils ont du préparer une entrée froide avec un panier imposé et en seulement 30 minutes ! C’est sur ces entrées qu’ils étaient jugés.

Et c’est finalement Claudio Semedo Borges, qui faisait partie de la brigade du chef Philippe Etchebest.

Rendez-vous le mercredi 28 mai à 21h10 sur M6 pour suivre l’épisode 10. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit sur M6+.