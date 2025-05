Demain Nous Appartient spoiler : Karim fait parler le complice du ravisseur ! (vidéo épisode du 26 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Alors que Charles, Damien et Violette ont été enlevés dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Karim va finalement réussir à faire parler le complice du ravisseur dans quelques jours.











En effet, Karim est face à Rami Priveau, qui a fourni les bonbonnes de gaz au ravisseur des Julliard. Il est certain qu’il n’a pas tout dit et compte bien le faire parler… Karim lui met une forte pression et il finit par dire ce qu’il sait ! L’homme a menacé de s’en prendre à sa mère, il remet à Karim un téléphone qu’il lui avait donné pour communiquer. Mais il ne l’a jamais vu et il ne sait pas qui il est !

Le téléphone va-t-il enfin faire avancer l’enquête ?

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1951 du 26 mai 2025 : Karim fait parler Priveau

