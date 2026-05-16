Le Jury Show de la finale de l’Eurovision a eu lieu à Vienne : les jurys nationaux ont voté !

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Vendredi soir, les 25 finalistes du Concours Eurovision de la chanson 2026 ont participé au très attendu Jury Show, ultime répétition générale organisée à Vienne à quelques heures de la grande finale. Bien qu’il ne soit pas diffusé au public, ce rendez-vous est déterminant : c’est lors de cette soirée que les jurys professionnels des pays participants attribuent leurs points, qui représenteront 50 % du résultat final, l’autre moitié étant décidée par les téléspectateurs samedi soir.











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Composés de professionnels de l’industrie musicale, les jurys évaluent chaque prestation en direct selon plusieurs critères : qualité vocale, présence scénique, composition et originalité du titre. Leurs votes resteront secrets jusqu’à la finale, où ils seront dévoilés en direct après les performances des artistes.

Pour la France, Monroe a livré une prestation remarquée avec son titre « Regarde ! ». La chanteuse a proposé une performance vocale solide et maîtrisée, portée par une mise en scène épurée mais efficace, suscitant une vive émotion dans la salle. Une prestation qui pourrait convaincre de nombreux jurés.

Place désormais à la grande finale du Concours Eurovision de la chanson 2026 ce samedi soir, en direct depuis Vienne. Les fameux « douze points » livreront alors leur verdict, et le public découvrira enfin quel pays remportera le célèbre trophée. La France décrochera-t-elle la victoire grâce à Monroe ?



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VIDÉO la performance de Monroe sur la demi-finale de l’Eurovision 2026