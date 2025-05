Demain Nous Appartient spoiler : Victoire sous le choc, Fred lui avoue... (vidéo épisode du 6 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Victoire va être sous le choc dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, non seulement Fred va lui annoncer qu’il a rompu avec Marine, mais il va aussi lui avouer qu’il est amoureux d’elle !











Fred annonce à Victoire qu’il a mis fin à sa relation avec Marine. La nouvelle bouleverse la médecin, qui, malgré leurs tensions passées, éprouve une réelle compassion pour Marine. Mais ce n’est pas tout : Fred profite de ce moment pour lui ouvrir son cœur et lui confier ses véritables sentiments. Sa déclaration, sincère et touchante, prend Victoire de court. Elle lui avoue qu’elle aussi est amoureuse mais elle ne sait plus où elle en est… Il lui a fait beaucoup de mal et elle ne se voit pas tomber dans ses bras pendant que Marine souffre.

Fred est mal… Victoire changera-t-elle d’avis ?

