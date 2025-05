Demain Nous Appartient spoilers : le ravisseur identifié, Alex inquiète ses proches, les résumés jusqu’au 30 mai 2025

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 30 mai 2025 – Qu’est-ce qui vous attend fin mai dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Alors que votre série est déprogrammée ce jeudi, comme chaque semaine, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 26 au vendredi 30 mai 2025.











On peut déjà vous dire qu’Henri Julliard (Paul Belmondo), le père de Charles, Damien et Violette, refait surface ! C’est lui qui a enlevé ses enfants et qui les retient captifs, la police l’identifie et tente de le retrouver. Pendant ce temps là, Audrey et Philippine sont terrifiées.

De son côté, Victoire est surprise : après Fred, c’est Samuel lui ouvre son coeur et lui déclare sa flamme ! Quant à Alex, son état de santé inquiète ses proches…

Les résumés de DNA du 26 au 30 mai 2025

Lundi 26 mai 2025 (épisode 1950) : Violette, Charles et Damien sortent enfin des chambres où ils sont enfermés. Samuel déclare sa flamme à Victoire. Alex avoue sa maladie à Chloé.



Mardi 27 mai 2025 (épisode 1951) : Les enfants Julliard apprennent que leur père a de grands projets pour eux. Gabriel ne peut plus retenir ses larmes. Entre Soizic et Martial, l’ambiance devient électrique.

Mercredi 28 mai 2025 (épisode 1952) : La police découvre l’identité du ravisseur. Face à Soraya, Gabriel se met dans le pétrin. Les amis d’Alex sont très inquiets pour lui.

Jeudi 29 mai 2025 (épisode 1953) : Roxane parvient à tracer le parcours d’Henri. Après sa liaison avec Bart, Laurie entame déjà une nouvelle relation. Simon fait la une des journaux sétois.

Vendredi 30 mai 2025 (épisode 1954) : Chamboulée, Audrey prend connaissance de la lettre de Damien. Victoire propose à Marine une sortie en tête-à-tête. Raphaëlle craint que Camille ne se rapproche de Simon.

