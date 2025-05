Fumée blanche au Vatican : qui est le nouveau pape ?

Publicité





Ce jeudi 8 mai 2025, l’Église catholique a élu son 267e souverain pontife : le cardinal américain Robert Francis Prevost, âgé de 69 ans et qui a choisi le nom de règne Léon XIV. Il devient ainsi le premier pape originaire des États-Unis dans l’histoire bimillénaire de l’Église.











L’élection a été annoncée à 18h08 par la traditionnelle fumée blanche s’échappant de la cheminée de la chapelle Sixtine, suivie du « Habemus Papam » proclamé par le cardinal protodiacre Dominique Mamberti depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. Le conclave hier et a réuni 133 cardinaux électeurs et s’est conclu au quatrième tour de scrutin, reflétant une convergence rapide autour du nouveau pontife.

Un parcours international et pastoral

Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prevost est issu d’une famille d’ascendance française, italienne et espagnole. Membre de l’ordre de Saint-Augustin, il a été missionnaire au Pérou pendant plus d’une décennie, où il a dirigé le séminaire des Augustins de Trujillo et enseigné le droit canonique. En 2001, il est élu prieur général de son ordre, poste qu’il occupe jusqu’en 2013.

Ordonné évêque en 2014, il devient évêque de Chiclayo en 2015. En janvier 2023, le pape François le nomme préfet du Dicastère pour les évêques, faisant de lui l’un des responsables les plus influents de la Curie romaine.



Un pontificat attendu comme un pont entre les continents

Le pape Léon XIV succède à François, décédé le 21 avril 2025 à l’âge de 88 ans, après un pontificat de plus de douze ans marqué par des réformes pastorales, un engagement pour la justice sociale, l’écologie et le dialogue interreligieux.

L’élection de Léon XIV intervient dans un contexte d’attentes élevées pour l’avenir de l’Église, notamment en matière de réforme, de transparence et d’inclusion. Son profil international, son expérience missionnaire et sa proximité avec les réalités du terrain pourraient en faire un pont entre les différentes cultures et sensibilités au sein de l’Église.

Des milliers de fidèles rassemblés place Saint-Pierre ont accueilli avec émotion l’apparition du nouveau pape sur le balcon central de la basilique. Dans son premier discours, Léon XIV a appelé à l’unité, à la paix et à la miséricorde, soulignant son désir de poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs tout en répondant aux défis contemporains.

Le monde catholique entre ainsi dans une nouvelle ère, sous la conduite d’un pape américain, symbole d’universalité et d’ouverture.