Ici tout commence du 9 mai : Paul menace Marc, Jim arrêté (résumé + vidéo épisode 1171 en avance)

Ici tout commence du 9 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1171 – Marc décide de ne pas céder au chantage de Paul ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais Paul n'hésite pas à le menacer et Jim est arrêté par la police.





Un épisode inédit à découvrir dès 17h55 sur TF1







Ici tout commence du 9 mai – résumé de l’épisode 1171

Marc Leroy affronte Paul Garnier. Déterminé à reconquérir le cœur de Rose Latour, Paul exerce un odieux chantage sur Marc. Mais le chef étoilé refuse de se laisser dominer : hors de question pour lui de choisir entre la femme qu’il aime et son fils. Et alors que Marc lui dit qu’il ne représente plus rien pour Rose et que ça sera pire quand elle saura la vérité, Paul le menace : il a tout intérêt à ce que Rose ne sache rien, sinon il pourrait empirer la situation de Jim !

Plus tard, Jim est arrêté par la police. Et Paul continue de mettre la pression sur Marc alors que Rose débarque pour lui reprocher de faire passer sa jalousie avant son fils. Désespéré, Marc cède et quitte Rose, il lui demande de lui rendre ses clés. Il prévient Paul, qui lui dit que Jim sortira bientôt de garde à vue. Et Marc replonge alors dans l’alcool…



À l’atelier, Tom présente son menu à sa brigade mais on est loin du côté colo présenté à Enzo… De son côté, Lionel sollicite l’aide de Carla pour relooker Inès. Mais au collège, ça ne se passe pas comme prévu…

Ici tout commence du 9 mai 2025 – extrait vidéo

