Plus Belle La Vie du 9 mai 2025 : Steve a une soeur, Sébastien agressé (résumé + extrait vidéo épisode 329 en avance)

Plus belle la vie du 9 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 329 de PBLV





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 9 mai 2025 – résumé de l’épisode 329

Viviane et Aïssé viennent faire leurs adieux à Steve avant de rentrer chez elles. Viviane lui propose de partager un dernier café, mais Steve refuse froidement. Alors qu’il s’apprête à refermer la porte, Aïssé insiste : ils ne peuvent pas se quitter comme ça. Finalement, il les prend dans ses bras et leur demande de faire attention sur la route. Une fois la porte refermée, Aïssé confie à Viviane que tout est à cause de Sébastien et qu’elle aimerait le tuer. Viviane, elle, est convaincue qu’il est vraiment temps de partir.

De son côté, Apolline s’interroge auprès de Jules : pourquoi les mères de Steve le quittent-elles ? Elle ne comprend pas. Pour Jules, Steve ne leur a pas laissé le choix. Il lui révèle qu’il a retrouvé une autre victime de Sébastien : Olivia Saed. Ils prévoient de la rencontrer l’après-midi même à Marseille.



Sébastien retrouve Steve et apprend que ses mères sont parties. Il s’en offusque, espérant qu’elles seraient présentes pour la greffe. Pour se racheter, il ment à Steve, lui assurant qu’il n’a jamais voulu d’autre enfant, car il ne pensait qu’à lui. Pendant ce temps là, Apolline et Jules rencontrent Olivia Saed. Elle leur raconte avoir eu une fille avec Sébastien, avant qu’il ne disparaisse avec toutes ses économies, juste après l’accouchement. Il est réapparu des années plus tard pour accuser Olivia de lui avoir menti et a reconnu leur fille, Maëlys, à la mairie. La jeune fille, déstabilisée, a fini par accepter de lui donner un rein. Mais elle n’était pas compatible. Depuis, Sébastien a de nouveau disparu, sans plus répondre à sa fille.

Plus tard, Jules confronte Sébastien au sujet de Maëlys. Sébastien nie tout en bloc, affirmant que c’est sa parole contre celle d’Olivia. Il finit par frapper Jules et le pousse violemment. Il semble prêt à aller plus loin…

Steve, dans la rue, écoute un message vocal de ses mères qui affirment être arrivées chez elles et s’excusent pour tout. C’est alors qu’il découvre Sébastien, allongé dans une mare de sang…

Nisma est avec Zoé lorsqu’elle découvre les vœux que Blanche a inscrits pour elle sur Parcoursup. Elle réalise qu’elle s’engage pour de longues études. Zoé souligne qu’en ce moment, Nisma est aussi perdue qu’elle. Pendant ce temps là, Patrick accorde son lundi à Ariane, qui prépare son déménagement. Elle lui demande conseil pour aider Zoé à s’orienter. Patrick lui parle d’une amie de Léa qui s’en est sortie grâce à un test d’orientation. Ariane propose alors le même test à Zoé, au Mistral.

Au commissariat, Savina rend visite à Patrick pour lui faire part de ses conclusions. Concernant l’affaire Carteron, elle annonce sa décision de suspendre Samuel dès ce soir. Patrick trouve la sanction sévère, craignant que cela ne l’enfonce davantage. Savina estime, au contraire, qu’il devrait consulter. Pour le reste, elle juge le fonctionnement du commissariat satisfaisant et salue la réaction de Morgane, qu’elle avait volontairement testée.

Idriss tente d’échanger avec Morgane, toujours hostile. Il se réjouit toutefois qu’elle ait tenu tête à Savina. Il reconnaît avoir été un peu dur avec elle, et s’excuse.

