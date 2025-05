Ici Tout Commence spoiler : Inès ment à Lionel... (vidéo épisode du 7 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Inès a réussi son stage avec brio aux côtés de Teyssier dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Mais le problème, c’est que maintenant elle a encore moins envie d’aller au collège… Dans quelques jours, elle va mentir à Lionel et Zoé pour sécher les cours.











On peut dire qu’Inès Lanneau ne manque pas de ressources… Toujours prête à esquiver les cours et à défier l’autorité de son grand frère et de sa grande sœur, elle ne recule devant rien. Mais Lionel et Zoé la connaissent trop bien pour se laisser berner.

Soupçonneux, Lionel choisit de vérifier lui-même l’emploi du temps de sa petite sœur. Face à cette vigilance, Inès n’a d’autre choix que de s’incliner. La fratrie quitte alors la maison pour vaquer aller en cours. Mais à peine ont-ils tourné les talons qu’Inès, rusée, fait demi-tour en douce et regagne discrètement l’appartement !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1171 du 7 mai 2025, Inès dupe Lionel et Zoé

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

