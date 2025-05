Les 12 coups de midi du 12 mai : Emilien ne brille plus, l’étoile mystérieuse se dévoile

Publicité





Les 12 coups de midi du 12 mai 2025, 592ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce lundi midi dans le jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Le plus grand des Maîtres de Midi se rapproche des 600 victoires mais ne brille plus. Il a buté sur une question concernant Harrison Ford aujourd’hui sur le Coup de Maître et n’a remporté que 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 12 mai, quelle star derrière l’étoile mystérieuse ?

Emilien voit ainsi sa cagnotte grimper au total de 2.363.718 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, rien de plus en dehors de la photo de fond : le pont Roberto Clemente Bridge à Pittsburgh, aux Etats-Unis.

Avec cet unique indice, on pense toujours à l’acteur Matthew Broderick, qui a tourné sur ce pont pour le film « Inspecteur Gadget » (1999).

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 12 mai

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce lundi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



