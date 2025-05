Ici tout commence du 12 mai : Marc confronte Paul, qui le menace encore ! (résumé + vidéo épisode 1173 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 12 mai 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1173 – Marc confronte Paul ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Alors que Jim n'est toujours pas libre, Marc s'assure que Paul va respecter sa part du marché…





Un épisode inédit à découvrir dès 17h55 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 12 mai – résumé de l’épisode 1173

Marc Leroy est profondément inquiet pour son fils. Déterminé à tout faire pour obtenir sa libération, il a fini par faire un choix déchirant : renoncer à la femme qu’il aime. Le grand chef a quitté Rose et attend désormais que Paul Garnier tienne sa promesse. Pourtant, Jim n’est toujours pas rentré chez lui… Paul rejoint Marc et il lui assure que même si la situation est compliquée et que Jim est toujours en détention provisoire, l’armée va abandonner ses poursuites et son fils sera libre dans la journée.

Mais Paul menace une nouvelle fois Marc : si Rose venait à apprendre leur « petit arrangement », il fera en sorte que Jim soit de nouveau inquiété !



Pendant ce temps là, alors que Gaëtan prépare la réouverture du coffee shop, Alice est une nouvelle fois beaucoup trop cash et elle le vexe… De son côté, Tom fait des émules.

Ici tout commence du 12 mai 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.