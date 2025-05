Les Traitres : qui sont les éliminés de la demi-finale ? (résumé et replay du 8 mai 2025)

Publicité





C’est parti pour l’épisode 6 de la saison 3 de l’émission « Les Traîtres », présentée par Eric Antoine. On retrouve les joueurs dans le salon avant la table ronde.











Sophie prend mal les soupçons d’Anthony. Et certains trouvent Anthony louche et le soupçonne d’être Traitre. Anthony a peur et pour se sauver, il fait profil bas. Il s’excuse auprès de Sophie.

Cospiel et Hugo éliminés

Place à la table ronde. Anthony fait exprès de ne pas cibler Sophie pour tout faire pour accéder à la finale. Et c’est Cospiel qui est éliminé ! Il révèle qu’il est loyal.

Adil, Hugo et Dominique, en danger, retrouvent Eric qui a organisé une sale surprise avec des cercueils. Ils s’installent dedans et Adil étant en danger, Sophie va bannir seule !



Place ensuite à un jeu. Les joueurs sont enfermés dans une base souterraine de l’OTAN. Et le premier joueur sauvé fait son retour : Dominique. Adil revient à son tour, Hugo est éliminé !

Rose, Adil, Nicolas et Dominique ont accès au cimetière des bannis. A la fin, il ne reste qu’Adil et Dominique pour remporter la dague. Et c’est finalement Adil qui remporte la dague !

Les Traitres du jeudi 8 mai 2025, le replay

Rendez-vous le samedi 10 mai à 21h10 sur M6 pour suivre la finale. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle est dispo en replay gratuit M6+.