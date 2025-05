Un Si Grand Soleil du 2 mai : Hugo et Pablo complices, Eve amoureuse (résumé épisode 1633 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 2 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1632 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 2 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sabine est à cran : elle croit que Pablo veut enlever son bracelet électronique… Elle appelle Hugo sans laisser Pablo s’expliquer mais en réalité, il essaie juste de se grater avec un couteau. Ambiance glaciale entre eux.

En classe, Eve décroche complètement : le thème du jour, c’est le coup de foudre… et forcément, elle pense à Rebecca.



Charles annonce à Eliott que Rebecca lui propose 20% de son cabinet. Charles y voit une opportunité, Eliott un piège. Pour lui, c’est 20% de rêve et 80% de galères.

Pas de sport aujourd’hui au lycée pour Achille, Charlotte, Noura et Pablo : ça tombe bien, Noura invite Pablo chez elle. Sauf que le moment tendre tourne au fiasco quand Stéphanie, la mère de Noura, débarque à l’improviste… et les découvre à moitié nus. Stéphanie, furieuse, refuse que sa fille fréquente un « délinquant », mais Noura s’affirme : elle décide de suivre son cœur.

Pendant ce temps, Alex infiltre un forum de muscu sous le pseudo « tigroubiscoto24 » pour mener l’enquête sur les stéroïdes. À la pépinière, il tente de piéger un client louche… mais le mec disparaît, en laissant juste une fausse identité. Mais le pépinièriste explique à la police qu’il a remarqué une brûlure suspecte à la main.

Hugo confie à Yann que Sabine a du mal à refaire confiance à Pablo, alors que lui-même sent que les choses s’apaisent.

Sur la plage, Rebecca a tout prévu pour un apéro romantique… Manu ne vient pas, il a trop de travail. Mais Eve, troublée par ses sentiments, préfère fuir. Et pendant que certains fuient, d’autres se rapprochent : Hugo et Pablo partagent un match de basket complice, et dans un moment suspendu, Pablo lâche un mot inattendu… il l’appelle « papa » pour la première fois.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.