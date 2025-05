Un Si Grand Soleil du 12 mai : Rebecca se fait griller, les dessins d’Alix saisis (résumé épisode 1639 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 12 mai 2025, spoiler résumé de l'épisode 1639 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Janet est au téléphone avec Alix et elles se donnent rendez-vous ce soir. Clémence la met encore en garde et lui rappelle que les dessins n’ont pas été authentifiés. Janet lui demande d’arrêter de lui parler d’Alix, elle est remontée et s’en va en l’accusant d’harceler Alix.

Rebecca se réveille chez Manu et Eve, elle refuse un petit déjeuner et s’en va, elle dit être en retard. Eve est contente que Manu soit de bonne humeur. Au commissariat, Alex fait le point avec Becker. Il a un suspect parmi les clients de la salle mais il n’a aucune certitude. Becker demande à Manu ce qu’il en pense mais il avait la tête ailleurs. Il pense que la piste Chazel est bien et il faut le convoquer. Quand Becker s’en va, Manu dit à Alex qu’il doit lui parler, mais ailleurs…



A l’extérieur, Manu dit tout à Alex sur le plan à trois avec Rebecca et ses soupçons concernant le trafic de stéroïdes. Elle lui a menti en lui disant qu’elle ne connaissait pas Nathanaël. Il a du mal à l’imaginer dealer mais il ne la sent pas. Alex rigole sur le trouple et charie Manu.

A la clinique vétérinaire, quelqu’un fait qu’appeler Rebecca mais elle ne décroche pas. Elle donne à Charles les papiers pour les 20% du cabinet. Il compte tout lire avant de signer. Il a plein d’idées pour le cabinet mais elle pense qu’il s’emballe un peu.

Alain s’excuse auprès de Janet. Elle dit que c’est pas entièrement sa faute, Clément lui a monté la tête. Clémence les interrompt, elle vient aussi à la vente aux enchères. Janet est ravie mais Alain moins à l’idée qu’Elisabeth et Clémence se recroisent…

Yann dit à Becker que selon l’expert, il ne peut pas y avoir de nouveaux dessins de Carmentel dans la région. Il dit qu’il est impossible qu’ils soient vrais. Becker appelle le procureur, il veut stopper la vente aux enchères et saisissant les dessins pour les faire expertiser !

Au commissariat, Manu stresse à l’idée que Rebecca soit coupable. Alex lui demande s’il va en parler à Eve, il lui dit qu’il préfère la laisser en dehors de l’enquête. Et il demande à Alex de ne rien dire à Becker.

Janet rejoint Alix à la galerie pile à temps pour le lancement de la vente aux enchères. Beaucoup de gens se connectent et les enchères montent vite. Elisabeth enchérit depuis L Cosmétiques. Mais Yann débarque à la galerie et casse l’ambiance : elles doivent annuler les enchères. Il a un ordre de saisie des dessins signé du procureur ! Ulysse annule les enchères, Elisabeth peste devant son écran. Alix est en colère.

A la clinique vétérinaire, Rebecca récupère les comprimés de stéroïdes cachés dans une bouche d’aération. Dans la rue, Dimitri croise Rebecca. Il la supplie de ne pas l’enfoncer au procès. Mais Rebecca lui assure qu’elle ne va pas le louper ! Elle menace d’appeler la police, Dimitri l’attrape par le bras, son sac tombe et les comprimés bleus s’éparpillent. Dimitri les observe, Rebecca ramasse tout et lui dit de se casser.

Janet rentre furieuse contre Clément. Il lui dit qu’il peut tout lui expliquer. Janet lui reproche d’avoir ouvert une enquête sur Alix sans lui dire. Il décrédibilise l’association ! Clément lui dit que c’est les dessins sont des faux, il évite des problèmes à son association.

Devant la salle de sport, Rebecca vent des comprimés à une sportive, qui s’inquiète suite à la mort de Nathanaël. Elle assure que le produit est nickel, ça dépend du dosage.

