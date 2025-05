Plus Belle La Vie du 6 mai 2025 : Sébastien gravement malade, Steve décide de... (résumé + extrait vidéo épisode 326 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 6 mai 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 326 de PBLV – Apolline va faire une découverte capitale sur le passé de Sébastien cet après-midi dans votre feuilleton de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ».





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 mai 2025 – résumé de l’épisode 326

Steve veille son père à l’hôpital. Très inquiet après le malaise de la veille, il préfère rester à ses côtés plutôt que d’aller en cours. Il insiste pour connaître la nature de sa maladie, mais le médecin reste vague, évoquant seulement un manque de rigueur dans son traitement. Sébastien, de son côté, refuse d’en dire davantage. Il affirme avoir « un pied dans la tombe » et ne veut pas que son fils le voie ainsi. Il promet cependant à Steve qu’il puisera en lui la force de combattre la maladie, avant de lui demander de le laisser se reposer.

À la sortie de l’hôpital, Viviane retrouve Steve et lui présente ses excuses pour la veille. Il lui confie que Sébastien est gravement malade, sans savoir précisément de quoi il souffre. Il supplie Viviane, infirmière, d’en apprendre plus, mais elle refuse, ce qui provoque la colère de Steve.



De son côté, Jules débarque sans prévenir dans la chambre de Steve pour prendre de ses nouvelles. Mais Steve, sur les nerfs, l’envoie promener. Jules tente de lui parler d’une découverte faite avec Apolline, en vain. Steve lui révèle alors que son père est malade et qu’il a réussi à consulter son dossier médical. Ensemble, ils découvrent que Sébastien est atteint de la maladie de Fabry, une maladie génétique rare qui a déjà gravement touché ses reins.

Plus tard, Steve interroge Gabriel à propos de l’état de santé de son père. Gabriel lui confirme la gravité de la situation : Sébastien ne peut pas manquer ses prochaines dialyses, mais il est inscrit sur une liste de greffe, ce qui laisse de l’espoir.

Steve attend Sébastien à la sortie de l’hôpital. Il lui révèle qu’il est au courant pour sa maladie. Pendant ce temps, Jules raconte à Aïssé et Viviane ce qu’il a appris : Sébastien est gravement malade, et il pense qu’il est venu dire adieu à son fils, son seul espoir étant une greffe. Mais Aïssé émet une autre hypothèse : et si Sébastien avait tout orchestré pour que Steve découvre seul la vérité et lui propose un rein ? À l’hôpital, Steve annonce à son père qu’il veut lui sauver la vie : il est prêt à lui donner un rein.

Pendant ce temps, en prison, Chloé est libérée et retrouve Luna, venue la chercher. Les deux amies sont ravies de leurs retrouvailles. Au Mistral, Blanche revoit Hector. Il s’excuse, mais reste sur sa position : il l’aime, mais refuse qu’elle le voie diminué. Blanche, bien qu’ébranlée, ne veut pas passer à côté de leur histoire. Elle lui demande s’il est libre dans les prochains jours, car elle lui prépare une surprise. Blanche emmène Hector en week-end surprise au Castellet, dans un petit hôtel. Pendant ce temps, Vanessa, chez elle, ouvre une lettre destinée à Hector. Ulysse la surprend. Elle lui confie son inquiétude : elle a découvert une convention obsèques qu’il a souscrite, ce qui ne lui ressemble pas. Elle redoute que cela cache quelque chose de grave.

Plus tard, Chloé déjeune avec Luna au Mistral. Elle lui demande de lui lire le menu. Elle évoque son projet de prendre un appartement pour récupérer sa fille et demande à Luna de l’aider à trouver un emploi, peut-être au Pavillon des Fleurs. Mais avant, Chloé conduit Luna devant la maison de la famille d’accueil d’Éléna. Luna lui rappelle qu’elle n’a pas le droit de s’approcher. Éléna n’est pas dehors. Chloé, bouleversée, ne peut la voir.

VIDÉO Plus belle la vie du 6 mai 2025 – extrait vidéo

