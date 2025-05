The Power du 19 mai : Robin va-t-il être démasqué ? (résumé, spoiler + replay épisode 31)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 31 du lundi 19 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 31 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Delta annonce un second jeu du versus pour remporter un indice sur le Power Player !











Publicité





C’est Mélanie et Maxence que Robin a choisi pour ce jeu. Ils doivent former un maximum de mots et ils réussissent à battre le Power Player ! Ils remportent donc un indice, qu’ils vont découvrir un peu plus tard. Il s’agit d’un indice sonore de 10 secondes, « La loi de Murphy » d’Angèle. Mais aucun des deux ne connait la loi de Murphy, difficile donc de faire un lien avec le Power Player.

Delta organise une soirée tribunal pour les deux cibles. Maïssane propose d’être l’avocate de Sarah, Manon défend Giovanni. Une soirée qui s’annonce mouvementée ! Pour pimenter les choses, le Power Player empêche Sarah d’entendre, Cindy ne peut pas voir, et Robin ne peut pas parler. Evidemment, Robin a fait ce choix pour ne pas risquer de gaffer.

Au cours de la soirée, Maxence révèle avoir donné un faux indice à Sarah et révèle le vrai : la chanson « La loi de Murphy ». Même Robin ne voit pas vraiment lien avec lui…



Publicité





Et surprise en fin de soirée, Giovanni se confie à Antoine : il se demande si Robin est vraiment le Power Player ! Il hésite à la veille de la cérémonie d’élimination.

Spoiler : Robin sera-t-il démasqué ?

Dans l’épisode de demain, c’est l’heure des confrontations. Manon veut absolument rassurer Giovanni au sujet de l’identité du Power Player. Elle veut que Robin lui donne les réponses qu’il veut pour qu’il arrête de douter. De son côté, Sarah e soupçonne absolument pas Robin.

The Power, le replay du 19 mai

Si vous avez manqué l’épisode 31 ce lundi 19 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 20 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 32.