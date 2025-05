The Power du 1er mai : qui va abandonner et qui de Cindy ou Lou va revenir ?(résumé, spoiler + replay épisode 19)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 19 du jeudi 1er mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 19 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Maïssane doit voter pour donner le contre-pouvoir à Antoine ou à Vincent.











Publicité





Maïssane choisit finalement d’offrir le contre-pouvoir à Antoine. Ce dernier découvre finalement que son contre-pouvoir consiste à immuniser l’une des deux cibles. Antoine choisit d’immuniser Vivian !

Vivian est content mais ne comprend pas le choix d’Antoine, il pense qu’il l’a fait pour soigner son image. De son côté, Lou est déçue. Et à l’approche de la cérémonie d’élimination, Lou hésite : suivre son idée qu’Antoine est le Power Player ou suivre l’intuition de sa mère, qui se dirige vers Manon !

Pour Manon, la pression monte. Place à la cérémonie d’élimination. Lou affronte les autres joueurs : pour éviter l’élimination, elle doit absolument démasquer le Power Player, qui sera éliminé à sa place !



Publicité





Mais au final, Lou appelle Manon et découvre qu’elle était le Power Player. Elle est donc éliminée et de son côté, Vivian est sous le choc. Il se sent trahi par sa propre alliance.

Spoiler : Vincent abandonne, Cindy revient

Dans l’épisode de demain, Vincent abandonne ! Et les players vont voter pour réintégrer Lou ou Cindy. C’est Cindy qui réintègre finalement le jeu !

The Power, le replay du 30 avril

Si vous avez manqué l’épisode 18 ce mercredi 30 avril 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 1er mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 19.