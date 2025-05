The Power du 2 mai : qui est le second Power Player ? (résumé, spoiler + replay épisode 20)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 20 du vendredi 2 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 20 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Vivian est très remonté après la révélation de l’identité du Power Player : Manon.











Delta réunit tout le monde et annonce que Vincent a eu une attitude intolérable sur le jeu du contre-pouvoir ! Il est exclu définitivement du jeu ! Vincent présente ses excuses. Vincent dit au revoir et s’en va.

Un clash éclate entre Vivian et Manon. Vivian est plus remonté que jamais ! Il doute sur sa propre alliance mais fait mine de se réconcilier avec Manon.

Pour compenser le départ de Vincent, Delta annonce que les joueurs vont voter pour décider qui de Cindy ou Lou réintègrera le jeu.



Place aux votes : c’est finalement Cindy qui a la chance de réintégrer la villa ! Evidemment après sa trahison, Jessica s’inquiète de la voir revenir. De son côté, Maxence se réjouit.

Le lendemain, il est temps pour Cindy de réintégrer le jeu. Et évidemment, un gros clash éclate entre Cindy et Jessica. Maïssane fait la connaissance de Cindy.

Delta annonce qu’il est l’heure de désigner le nouveau Power Player. Et il s’agit de… Jessica !

Spoiler : qui est le second Power Player ?

Dans l’épisode de lundi, vous découvrirez qui est le second Power Player. Pour savoir de qui il s’agit, il va falloir patienter. On vous dévoilera son identité dimanche soir !

The Power, le replay du 2 mai

Si vous avez manqué l’épisode 20 ce vendredi 2 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 5 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 21.