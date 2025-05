Mask Singer : quelle star est sous la Vache ? Indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 la Vache – C’est ce soir que Camille Combal donnera le coup d’envoi de la saison 7 de « Mask Singer ». Vous êtes déjà impatient de savoir qui se cache derrière les masques ? On vous donne les premiers indices sur la Vache !





Début des enquêtes ce soir à 21h10 sur TF1 et TF1+ en compagnie de Kev Adams, Chantal Ladesou, Elodie Poux et Laurent Ruquier.







Publicité





Mask Singer saison 7 : qui se cache sous le costume de la Vache ?

Intéressons-nous dès maintenant à la Vache. On peut déjà vous dire qu’il s’agit d’un homme ! Et c’est quelqu’un que Kev Adams connait très bien ! Il va d’ailleurs la démasquer le premier.

Kev explique qu’il a travaillé avec la célébrité sous le masque et la prestation vocale va être dingue. Elodie Poux pense elle aussi avoir démasqué la Vache et elle affirme qu’il « fait partie des raisons pour laquelle elle fait ce métier ». On se dirige donc vers un humoriste !



Publicité





Et s’il s’agissait de de Franck Dubosc ? Ou Gad Elmaleh ? Plus d’indices ce soir sur TF1 et la première vidéo de la Vache est à découvrir sur TF1+.

En attendant vous pouvez retrouver tous les indices de cette nouvelle saison sur Stars-Actu en cliquant ICI. On vous a déjà dévoilé de nombreux indices et ce n’est que le début !

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 2 mai 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger