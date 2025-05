Un Si Grand Soleil du 5 mai : Eve va trop loin, Alain rend Elisabeth furax (résumé épisode 1634 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 mai 2025, spoiler résumé de l’épisode 1634 en avance – Qu’est-ce qui vous attend lundi dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 5 mai 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





En buvant son café, Eve repense aux moments sur la plage avec Rebecca et Manu. Rebecca leur envoie un message pour se voir ce soir, mais Manu a une réunion syndicale il ne peut pas. Il propose lui dire demain soir.

A la clinique vétérinaire, Rebecca est avec Charles pour une opération. Il lui dit qu’il est d’accord pour devenir son associé, Rebecca est contente. Elle pense qu’il le mérite avec tout ce qu’il fait pour le cabinet, elle pense qu’ils vont faire une bonne équipe. Il lui demande de lui à combien elle estime les 20%. Rebecca reçoit un message d’Eve, Charles le voit et le lit…



Publicité





Alain est de bonne humeur de bon matin et chante, il rappelle à Elisabeth qu’ils vont à l’opéra ce soir. Elle lui propose un petit verre en amoureux avant la représentation. Alain est ravi.

Alex et Manu continuent l’enquête sur les stéroïdes. Alex a eu un pépiniériste au téléphone, qui vend aussi cette plante mais n’a que des pros comme clients. Il pense donc que le trafiquant se fournit chez le premier pépiniériste. Manu lui parle de la réunion syndicale et insiste pour qu’il vienne.

A l’hôpital, la directrice présente Clémence Martin à Janet. Elle est chirurgienne et débutera dès demain. A la coloc, Flore est avec Bilal et Ludo. Ludo semble encore perturbé par Flore. Elle a organisé un apéro avec sa mère, mais Ludo décline. Il sera avec sa menuisière, Flore et Bilal lui demandent quand il leur présentera.

Rebecca appelle Eve suite à son message, Eve propose demain. Rebecca ne peut pas mais propose de se voir toutes les deux ce soir. Eve hésite vis à vis de Manu, elle la rappelle. Eve raccroche alors que Sabine s’installe à côté d’elle. Elle la trouve bizarre.

Alain découvre que Clémence a été embauchée à l’hôpital, il est surpris. Elle se réjouit que la famille soit réunie… Il appelle Flore et lui reproche de ne rien lui avoir dit. Il n’a rien dit à Elisabeth, il craint de lui dire. Il dit « adieu » à sa fille au téléphone.

Axelle explique à Ludo qu’elle a un chantier à Lille. Ludo se sent prêt pour une relation longue distance, elle est contente et touchée.

Rebecca décide de se rendre à l’improviste chez Eve. Eve lui dit qu’elle doit bosser, Rebecca s’apprête à partir mais Eve la retient et lui dit qu’elle en a très envie… Elles finissent sur le canapé.

Clémence est avec Flore, elle commence à travailler demain et elle a hâte. Elle a compris qu’Alain a l’air gênée de la voir, elle se demande si ça le dérange qu’elle vienne travailler dans le même service. Flore lui assure que non. Tiago les rejoint. Pendant ce temps là, Elisabeth se prépare pour l’opéra. Alain lui parle de Clémence qui est embauchée à l’hôpital, il lui dit qu’il avait peur qu’elle se mette en colère. Elisabeth annonce qu’elle est furieuse.

Rebecca s’en va, Eve a l’impression d’avoir trompé Manu et il va bientôt rentrer. De son côté, Manu quitte la réunion avec Alex. Une collègue invite Alex à aller boire un verre, Manu file rejoindre Eve. Quand il rentre, Eve ment sur sa soirée et elle dit qu’elle est fatiguée. Manu file sous sa douche, Eve efface le message de Rebecca…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Eliott découvre la vérité, Manu tombe de haut (épisode du 6 mai 2025)

Pour ne rien louper des infos et replay de « Un si grand soleil », rejoignez la page fans sur Facebook ici

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.