The Power du 22 mai : qui aura le contre-pouvoir ? Réponse (résumé, spoiler + replay épisode 34)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 34 du jeudi 22 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 33 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Sarah désigne Robin comme étant le Power Player.











Tout me monde est sous le choc et Robin comprend qu’il a été trahi par Manon et Mélanie. Après une discussion avec Maxence qui est déçu, Mélanie culpabilise et pleure.

Le lendemain, Sarah se réveille le bras en écharpe. Elle est tombée en pleine nuit ! Et Manon espère que Sarah soit reconnaissante, elle lui propose de s’allier à eux avec Maïssane… Mais Sarah n’est pas dupe.

Delta réunit les joueurs pour la nomination d’un nouveau Power Player. Et c’est finalement Maïssane qui est le Power Player ! Elle est folle de joie.



Spoiler : et le contre-pouvoir va à…

Dans l’épisode de demain, c’est déjà l’heure du contre-pouvoir : celui du sauveur. Cette fois, le gagnant pourra protéger des joueurs ! Il s’agit de… Manon ! Elle remporte un avantage considérable mais Delta la met face à un choix lourd : soit elle s’immunise mais elle ne pourra sauver d’autre joueur, soit elle immunise 2 players et elle pourra être cible !

The Power, le replay du 22 mai

Si vous avez manqué l’épisode 34 ce jeudi 22 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 23 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 35.