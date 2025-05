The Voice estimations finale : le groupe Il Cello gagnant ? (SONDAGE)

Publicité





The Voice estimations finale du 3 mai 2025 – La tension monte à moins d’une heure du coup d’envoi de la grande finale de « The Voice, la plus belle voix », diffusée ce soir en direct sur TF1. À l’issue de plusieurs semaines de compétition, les téléspectateurs s’apprêtent à désigner le grand gagnant de cette saison 2025. Et selon notre tout dernier sondage, actualisé ce samedi, le groupe Il Cello, coaché par Florent Pagny, conserve une large avance dans les intentions de vote.











Avec 58,11% des suffrages estimés, Il Cello confirme son statut de grand favori et il est stable par rapport à la veillee. En deuxième position et loin derrière, on retrouve Gianni (équipe Zaz) reste stable avec 32,16%, contre 33,33% hier, conservant une base solide de soutiens.

Mega, de l’équipe de Vianney, voit sa cote légèrement progresser à 7,03% (contre 6,09% vendredi). Enfin, Mickaël Gallo, de l’équipe Patricia Kaas, est bon dernier même s’il poursuit sa remontée et atteint 2,70%, après un score plus modeste de 1,92% hier.

Ces chiffres restent bien entendu à nuancer : tout peut encore basculer en direct ce soir, en fonction des prestations live et du vote du public.



👉 Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 pour découvrir qui succédera à Alphonse, vainqueur de la saison précédente, et assister à une finale qui promet d’être riche en émotions.

Sondage The Voice 2025 : qui doit gagner ?