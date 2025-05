Un Si Grand Soleil du 6 mai : Charles dit tout à Eliott, Manu sous le choc (résumé épisode 1635 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 mai 2025, spoiler résumé de l'épisode 1635 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 6 mai 2025.





Eve rentre de son footing. Manu lui demande s’ils voient bien Rebecca ce soir comme il n’était pas dispo la veille. Mais Eve dit qu’elle ne lui a pas demandé… Manu la trouve bizarre et lui demande ce qu’il y a. Eve avoue : elle a vu Rebecca hier soir ! Manu lui demande si elles ont couché ensemble, Eve avoue que oui. Il est en colère, elle dit qu’elle est désolée.

Chez Midi Libre, Marie-Sophie retrouve Marc. Elle a aimé son enquête sur les stéroïdes mais elle en veut plus : il lui faut un témoignage d’un fournisseur ! Il lui explique que ce n’est pas possible et ils doivent sonner l’alerte. Elle refuse et lui donne quelques jours.



Alix va signer la vente des dessins de Carmentel : 20 pièces pour 30.000 euros. Nicolas ne comprend pas, ils valent bien plus. Alix explique qu’il n’a pas les certificats. Nicolas pense que c’est risqué, c’est peut être des faux. Elle est convaincue que non et l’argent de la revente va financer son redressement fiscal.

Ulysse est embauché par Alix, Bilal reste méfiant. Il lui rappelle qu’Alix fait trop de choses illégales, il a peur qu’elle l’embarque dans de nouvelles embrouilles. Ils se disputent.

Au commissariat, Alex retrouve Manu, qui est énervé. Alex est content, il a passé la nuit avec la femme rencontrée à la réunion syndicale. Mais Manu l’envoie balader. Et Becker leur met la pression.

Janet appelle Clément pour lui dire de ne pas l’attendre ce soir. Elle voit Alix pour l’organisation de sa soirée. Becker reste toujours méfiant mais elle lui rappelle qu’elle traite avec Nicolas.

Ulysse confronte Alix sur son plan pour financer son redresse fiscal. Il veut qu’elle lui assure qu’elle va éviter les mauvais plans. Alix demande à Ulysse de gérer l’administratif et la com. Elle lui parle d’allers/retours en Suisse mais c’est une plaisanterie.

Charles explique à Eliott qu’il a accepté de s’associer à Rebecca. Eliott pense toujours que c’est une mauvaise idée avant de plaisanter sur les plans à trois de Rebecca. Charles finit par avouer à Eliott que Rebecca s’amuse bien avec un couple qu’il connait… sa mère et Manu ! Eliott pense qu’il rigole mais il lui assure qu’il a vu un sms. Eliott lui dit que même si c’est vrai, il n’avait aucune envie de le savoir !

A la galerie, Alix parle à un client de son lot de dessins de Carmentel, qu’elle aura demain. Il est emballé et propose de venir dès le lendemain midi.

Au lycée, Eve appelle Manu. Elle lui propose d’aller boire un verre pour parler après le boulot. Manu lui dit qu’il préfère aller se défouler à la salle, il lui raccroche au nez. Manu s’excuse ensuite auprès d’Alex.

Janet est avec Alix, elle s’inquiète d’avoir peu de réservations pour sa soirée. Alix lui rappelle qu’il lui reste une semaine, elle doit rester positive.

Le client d’Alix est avec un critique d’art. Il lui parle du lot de dessins de Carmentel qu’il va acheter à la galerie Dardel. Le critique lui rappelle qu’elle a été au coeur d’une affaire de faux tableaux, elle est passée entre les gouttes.

A la salle, Manu croise Rebecca. Il lui reproche d’avoir sauté sur sa femme en son absence. Il est très remonté, elle lui dit que le problème c’est lui et c’est à lui de le régler. Manu entre dans la salle et se défoule. A côté, un homme qui a pris des stéroïdes se sent mal… Il a une douleur au coeur et s’effondre. Manu s’occupe de lui et il lui fait un massage cardiaque tout en demandant aux autres d’appeler les secours.

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.