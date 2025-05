The Power du 5 mai : quel binôme sera la seconde cible ? (résumé, spoiler + replay épisode 21)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 20 du vendredi 2 mai 2025 – C’est parti pour l’épisode 20 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors que Delta a annoncé aux joueurs que c’est la semaine des destins liés et qu’il y aura donc 2 Power Players !











Ils sont tous sous le choc et interroge Maïssane, qui a déjà participé la saison passée. Elle leur explique qu’il y aura 2 éliminés puisque les cibles aussi seront par paires !

Jessica, premier Power Player, enquête pour savoir qui est le second. Elle interroge plusieurs jours jusqu’au moment de vérité : Jessica découvre que son binôme est… Vivian ! Ils sont dégoûtés d’avoir leurs destins liés cette semaine.

Delta leur donne une première mission : désigner les deux premières cibles aux destins liés. Ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, Delta leur dit que s’ils n’y arrivent pas, ils seront éliminés ! Vivian et Jessica décident donc de désigner chacun une cible sans se concerter. Ils se mettent ensuite d’accord pour faire mine d’avoir peur d’être cibles pour ne pas être démasqués.



Delta réunit tout le monde dans le salon pour annoncer que les 2 Power Players ont formé les binômes de jeu : Maxence et Antoine, Robin et Manon, Jessica et Vivian, Sarah et Maïssane, Mélanie et Giovanni, Cindy et Nathalie.

Tout le monde s’interroge sur cette formation de binômes. Manon a déjà des doutes sur Jessica et Vivian !

Delta réunit de nouveau les joueurs pour révéler quel binômes a été choisi pour cible : il s’agit de Manon et Robin. Ça amplifie les doutes de Manon sur Vivian et Jessica. Et d’autres pensent aussi que le comportement de Vivian est suspect.

Giovanni a peur de perdre Vivian, il veut que Manon face mine de ne pas avoir de soupçons sur lui. Il lui rappelle qu’elle lui a sauvé la peau quand elle était Power Player. Giovanni pense que c’est Nathalie et Cindy qui sont les Power Players. Mais Nathalie, toujours perspicace, soupçonne Vivian et Jessica, elle compte bien venger l’élimination de sa fille Lou en faisant sortir Vivian.

Spoiler : qui seront les secondes cibles ?

Dans l’épisode de demain, Antoine et Maxence remportent le jeu de l’indice. Ils découvrent un indice pour démasquer le binôme Power Player : un pilote de course et une boussole.

The Power, le replay du 5 mai

Si vous avez manqué l’épisode 21 ce lundi 5 mai 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 6 mai à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 22.