Ça commence aujourd’hui du 27 juin 2025 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 juin 2025, le sommaire – Ce vendredi après-midi, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour deux numéros de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 27 juin 2025 à 13h55 « Familles recomposées : ce beau-parent qui a bouleversé leur vie ! » (rediffusion)

La famille ne se limite pas aux liens du sang, comme en témoignent nos invités dans cet épisode consacré aux familles recomposées et aux beaux-parents qui ont transformé leur vie. Camille, élevée par son beau-père, espère aujourd’hui qu’il puisse l’adopter officiellement pour devenir le grand-père de son fils. Marine et Valentin racontent, quant à eux, comment leur beau-père Bruno, qui les a toujours entourés d’amour, a fini par les adopter. Enfin, Anastasia se souvient avec émotion de Béatrice, la belle-mère qui l’a élevée comme une mère malgré son divorce avec son père, et qui a contribué à façonner la mère et la belle-mère qu’elle est devenue ; elle pourra lui exprimer toute sa gratitude en direct sur le plateau, Béatrice lui ayant réservé la surprise de sa venue.

Et à 15h05 : « Sexualité féminine : du plaisir à la souffrance » (rediffusion)

Faustine Bollaert s’attaque aujourd’hui à un sujet encore tabou : la dépendance sexuelle. Thérèse, Alex et Sniejana partagent leur relation complexe à la sexualité et racontent comment le plaisir s’est progressivement transformé en souffrance, jusqu’à les plonger dans une véritable addiction. Elles expliquent comment le sexe peut devenir une dépendance comparable à la drogue ou à l’alcool, et décrivent le quotidien qu’elles ont connu lorsque cette obsession a pris le contrôle de leur vie. À travers leurs témoignages, elles lèvent le voile sur les difficultés qu’elles ont affrontées.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 27 juin 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce vendredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.