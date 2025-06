« Le rêve brisé de ma fille : Droguée par sa coach » : votre téléfilm ce 27 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Le rêve brisé de ma fille : Droguée par sa coach » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 27 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce vendredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’agit d’une rediffusion et il s’intitule « Mon bébé n’est pas à vendre ! ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Publicité





« Le rêve brisé de ma fille : Droguée par sa coach » : l’histoire, le casting

Kelly et Scott élèvent leur fille adolescente, Amelie, dont le rêve est de devenir capitaine de l’équipe de cheerleaders de son lycée. De son côté, Nina, la coach, ambitionne de mener ses élèves jusqu’au championnat national. Ancienne cheerleader elle-même, elle est déterminée à décrocher le titre de championne en tant qu’entraîneuse. Pour y parvenir, elle incite les jeunes filles à consommer des stéroïdes afin d’accroître leurs performances. Rapidement, Kelly et Scott remarquent qu’Amelie adopte un comportement de plus en plus agressif. Inquiets de la voir délaisser ses études au profit du cheerleading, ils décident alors de la retirer de l’équipe.



Publicité





Avec : Margaret Anne Florence (Kelly Regan), Karis Cameron (Amelie Regan), Matthew Kevin Anderson (Scott Regan), Anita Brown (Nina)

Et à 16h, « Les mauvais choix de ma fille » (rediffusion)

Taylor et Dean Lewis forment un couple uni et comblé, parents d’une petite Maya, âgée de six mois. Lorsque Dean part en Suède pour deux semaines dans le cadre de son travail, Taylor profite de ce temps pour se rapprocher de sa meilleure amie, Lindsay, à qui elle confie un sentiment étrange : depuis le départ de Dean, elle a la sensation d’être épiée. Un après-midi, au cours d’une promenade au parc, Taylor fait la rencontre de Cathy Driver, une photographe amateur au comportement avenant, qui lui propose spontanément une séance photo gratuite pour immortaliser quelques instants avec la petite Maya…

Avec : Joey Lawrence (Jim), Heather McComb (Abby), Emma Fuhrmann (Regan), Gianna LePera (Taylor)