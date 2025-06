Publicité





Grands Reportages du 8 juin 2025, sommaire et reportages – Nouveau numéro de votre magazine « Grands Reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands Reportages du 8 juin 2025 : au sommaire ce dimanche

A 13h40 : « Déménagements hors-normes : ça passe ou ça casse – Episode 2 » (inédit)

Selon plusieurs études, le déménagement figure parmi les expériences les plus stressantes de la vie, juste après un deuil ou une perte d’emploi. Véritable moment charnière, il marque la fin d’un chapitre et le début d’un autre. C’est une transition que l’on peut à la fois redouter et attendre avec impatience. Le stress est d’autant plus intense lorsqu’il s’agit de déménagements hors du commun : un hôpital, une usine, un collège… Pendant un an, une équipe de « Grands Reportages » a suivi plusieurs de ces déménagements exceptionnels, autant d’épreuves de taille pour ceux qui les vivent.

