Les 12 Coups de Midi : Émilien répond aux rumeurs de rupture avec Jessica

Depuis plusieurs semaines, les téléspectateurs assidus des « 12 coups de midi »s’interrogeaient : mais où est passée Jessica, la compagne d’Émilien, le plus grand Maître de Midi de l’histoire du jeu de TF1 ? Moins présente en visio, absente du plateau, cette discrétion soudaine a alimenté les rumeurs d’une possible rupture.











Samedi dernier, Jean-Luc Reichmann a décidé de poser la question à Émilien en toute transparence. Et c’est avec son calme habituel que le jeune champion a répondu avec le sourire.

« Même ma belle-mère me dit : ‘Elle est où Jessica ? Elle est où ?’ » a lancé l’animateur, provoquant les rires du public.

« Ça va très bien. C’est vrai que mes proches apparaissent un peu moins en visio et qu’ils viennent moins sur le plateau, mais ils sont toujours là. Je suis toujours autant soutenu et ça me fait toujours autant plaisir et chaud au cœur », a rassuré Émilien.

Une mise au point claire, qui devrait mettre fin aux spéculations autour de sa vie privée. Le jeune homme, toujours aussi discret et humble, préfère manifestement préserver son entourage de la médiatisation trop envahissante.

En attendant, Émilien continue son incroyable parcours dans « Les 12 Coups de Midi », qu’il domine depuis plusieurs mois. Mais selon les informations du journaliste Clément Garin, le règne du champion touche bientôt à sa fin : il serait éliminé le 6 juillet prochain, après plus de 600 participations et 2,5 millions d’euros de gains. Une performance historique qui fera date dans l’histoire du jeu… et de la télévision.



