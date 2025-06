Mariés au premier regard : Yannick fait une révélation choc « j’ai fait le mauvais choix »

Publicité





L’émission « Mariés au premier regard : nouveau rendez-vous avec l’amour », diffusée sur M6, ne cesse de surprendre les téléspectateurs avec ses rebondissements sentimentaux. Parmi les candidats de cette saison, Yannick a récemment provoqué une onde de choc auprès de la communauté de fans en brisant le silence sur Instagram.











Il y a quelques semaines, le jeune homme avait dû faire un choix difficile entre deux prétendantes : Estelle et Arielle. C’est finalement Estelle qui avait été choisie, principalement en raison d’une forte attirance physique entre eux. Un choix que la non-élue, Arielle, avait commenté avec une élégance teintée d’amertume :

« C’est son choix et je le respecte, mais je pense qu’il a fait une erreur.«

Des paroles qui, à l’époque, avaient divisé les internautes, mais qui aujourd’hui résonnent avec une tout autre intensité. Sur son compte Instagram, Yannick a publié ce samedi un message poignant dans lequel il revient sur son expérience et livre une vérité désarmante :

« Bon… je vais vous dire la vérité. Je pensais être en couple juste après avoir fait mon choix, mais en fait non, c’était juste pour les caméras apparemment. Le plus dur dans tout ça ? C’est que je savais qui était sincère. Arielle. J’ai senti qu’elle était là pour les bonnes raisons. Mais je n’ai pas écouté cette voix-là. J’ai été happé par autre chose : l’intensité, l’attraction physique, la pulsion. Bref, j’ai brouillé les vraies priorités. J’ai choisi ça et j’assume, j’ai fait le mauvais choix. Faut que j’arrête de me mordre les lèvres.«

Un mea culpa qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux. De nombreux internautes saluent la sincérité de Yannick, tout en regrettant que cette prise de conscience n’ait pas eu lieu plus tôt. D’autres s’interrogent sur la sincérité d’Estelle et sur la place réelle des émotions dans une émission où l’amour se mêle aux caméras et à la pression du tournage.



Reste à savoir si ce message marque un tournant pour Yannick — et peut-être, qui sait, une seconde chance avec Arielle ? En attendant, cette confession souligne une nouvelle fois la difficulté de faire les bons choix quand le cœur, la raison, et les caméras s’entremêlent. L’amour à l’épreuve de la télévision n’a décidément pas fini de nous émouvoir.