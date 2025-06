Secret Story du 24 juin 2025 : nominations, résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mardi 24 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur la journée de lundi pour les habitants dans la maison des secrets.





Dès le réveil, les soupçons sur Aïmed sont toujours présents et on peut dire que sa mission rend Adrien complètement fou. Il ne sait plus quoi penser.







La Voix annonce à Aïmed que pour mener à bien sa mission, il a le droit de mettre Célia dans la confidence. Il la prévient très vite et Célia s’attèle à brouiller les pistes.

Mayer a acheté 2 indices dans le Secret Market. Il choisit de voir un indice sur Marianne : il s’agit d’une mairie. Pour le second indice, il choisit Noah : un sablier. Il pense que c’est Noah qui diffuse les vidéos dans la maison ! Il dit ensuite les yeux dans les yeux à Constance qu’elle est en faux couple avec Damien.



Mayer déclenche l’alarme des secrets, il buzze de nouveau sur Noah, il pense qu’il pense qu’il remonte le temps et diffuse les vidéos dans la maison.

La Voix envoie Constance dans le Secret Market. Les autres trouvent qu’elle dépense trop. Elle avoue à Célia avoir pris une immunité pour 250 euros ! Et un clash éclate ensuite entre Constance et Damien. Damien va même jusqu’à dire à Mayer qu’il se fiche qu’elle soit nominée ! Constance ne le comprend pas.

Place à la révélation du secret d’Ethan. Pimprenelle a bien découvert son secret, il est le frère d’Eden Hazard. Elle découvre le premier secret de l’aventure et elle remporte les 10.200 euros de la cagnotte d’Ethan.

La Voix organise une soirée « Belle époque » avec une vente aux enchères d’indices. Noah remporte à prix d’or un indice sur son secret commun avec Anita. Damien remporte un indice sur Mayer, Adrien remporte un indice sur Pimprenelle.

Constance et Damien décident de se parler pour apaiser les tensions. Damien s’excuse et Constance lui avoue avoir pris une immunité. Il reconnait qu’il a mal réagi.

Au cours de la soirée, les gardiens de la transparence décident de diffuser des images d’Anita. Elle regrette le comportement de ceux avec qui elle s’était alliée dans la maison de cristal. Aïmed est déçu, Anita réalise qu’elle doit baisser la garde. Elle va lui parler. Anita craque et pleure, elle a eu peur car on l’a beaucoup trahie dans le passé.

Aïmed et Célia parlent nominations… Célia lui confie l’immunité de Constance et elle aimerait qu’il trahisse Anita ! Et contre toute attente, Aïmed accepte.

Et les nommés sont…

La Voix annonce les noms des nominés de la semaine : Damien, Dréa, Ethan et Mayer !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 24 juin 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.