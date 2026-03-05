TF1 ouvre officiellement le casting de la nouvelle saison de Secret Story



C’est officiel : TF1 a annoncé ce jeudi l’ouverture du casting de la prochaine saison de Secret Story. Après une édition 2025 marquée par de nombreuses intrigues et la victoire de Romy, la célèbre émission de télé-réalité prépare déjà son grand retour avec de nouveaux habitants et, surtout, de nouveaux secrets.











Cette année encore, la Voix se dit plus que jamais prête à pimenter la chasse aux secrets et à multiplier les surprises dans la mythique Maison des Secrets. Pour cela, la production est à la recherche de candidats prêts à tout pour défendre leur secret et tenter de déjouer les stratégies de leurs adversaires.

Les profils recherchés ? Des joueurs déterminés, stratèges et capables de relever tous les défis imaginés par la Voix. Mais surtout, des candidats possédant un secret hors du commun, capable de surprendre les autres habitants… et les téléspectateurs.

Vous pensez avoir un secret incroyable ? Vous êtes prêt à tout pour le défendre et le cacher à tout prix ? Vous êtes joueur et prêt à relever tous les challenges imposés par la Voix ?



Alors l’aventure Secret Story est peut-être faite pour vous. Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le questionnaire de casting mis en ligne par la production.

Reste désormais à savoir qui succédera à Romy et remportera la prochaine saison de l’émission.

Une chose est sûre : la Voix prépare déjà de nouvelles surprises. C’est tout… pour le moment !