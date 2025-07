Demain Nous Appartient du 23 juillet : Céleste disparait, Pierre trahi (résumé + vidéo épisode 1993 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 23 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 1993 de DNA – Judith est hospitalisée ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». Et alors que sa chambre est pourtant sous surveillance policière, elle reçoit une terrible menace !





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1







Demain nous appartient du 23 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1993

À l’hôpital, Michaël interroge Noor et Judith sur la lettre de menace. Noor n’a rien vu, Judith assure toujours être innocente. Michaël explique à Alex et Chloé qu’il ne peut pas rouvrir l’enquête, même avec la photo du tag de menaces qu’ils lui montrent. Il leur demande d’arrêter leur enquête parallèle.

Alex part chercher Manny avec Pierre, mais découvre que ses pneus ont été crevés. Avec Chloé, il décide d’en parler à la police. Michaël, informé, leur conseille de porter plainte pour creuser la piste de Manny, l’ami de Cyril. De son côté, Jordan prend des nouvelles de Judith, tandis que Violette, toujours jalouse, reste digne. Charles la soutient.



Chloé et Alex avouent à Pierre avoir dénoncé Manny. Il se sent trahi. Plus tard, Alex lui envoie un message vocal depuis un parc, mais panique en découvrant que Céleste a disparu. Il appelle Chloé affolé.

Au Spoon, Mona soupçonne Bart d’avoir une copine. Joël lui propose de créer un service traiteur. Enthousiaste, elle annonce à Bart son départ du Spoon. Celui-ci confirme qu’il est en couple mais est sous le choc du départ de sa cheffe.

Soraya évoque le mariage avec Gabriel, qui rappelle qu’ils ont déjà un gros projet. Manon et Nordine, eux, envisagent d’emménager ensemble.

