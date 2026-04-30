Demain Nous Appartient du 30 avril : Jean manipule William, Soraya fait un malaise (résumé + vidéo épisode 2194 en avance)

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Demain nous appartient du 30 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2194 de DNA – Jean, le nouvel infirmier, va manipuler William ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et de son côté, Soraya fait un violent malaise sous les yeux de Leïla…





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Demain nous appartient du 30 avril 2026 – résumé de l’épisode 2194

À l’hôpital, Samuel confie à William avoir tenté d’embrasser Leïla, mais Jean les interrompt. Il offre des chocolats à William et l’accompagne en tournée. Dans la chambre d’une patiente dans le coma, Jean tente de la réintuber mais commet une erreur dangereuse ; William intervient immédiatement et le recadre. Choqué, Benny dénonce son incompétence à Chloé, estimant qu’il a failli mettre la patiente en danger.

Plus tard, Jean avoue à Samuel son manque de confiance en lui. Il manipule ensuite le planning en envoyant un faux mail pour retirer Noor de la garde de nuit, puis se propose pour la remplacer, ce que William accepte sans se douter de rien.



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Au Spoon, Bart annonce vouloir redevenir l’unique gérant en l’absence de Charles, mais ses associés préfèrent consulter leurs avocats. De son côté, Damien maintient une prestation pour un enterrement de vie de jeune fille organisé sur place. En le voyant performer, Audrey retombe sous son charme et finit par l’embrasser.

Par ailleurs, Leïla rejoint Soraya au cabinet. Mais sous les yeux de Raphaëlle et Leïla, Soraya est victime d’un malaise finalement diagnostiqué comme une migraine ophtalmique. Leïla s’inquiète pour sa fille. Pendant ce temps, Samuel ne cesse de penser à Leïla, malgré les mises en garde de Victoire…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Violette sombre, Leïla s’installe, les résumés jusqu’au 15 mai 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 30 avril 2026 – extrait de l’épisode

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