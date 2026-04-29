Demain Nous Appartient du 29 avril : Samuel prêt à embrasser Leïla quand... (résumé + vidéo épisode 2193 en avance)



Publicité





Demain nous appartient du 29 avril 2026, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 2193 de DNA – Samuel et Leïla vont poursuivre leur rapprochement ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Mais alors qu’il est prêt à l’embrasser, ils vont être interrompus…





Un épisodes inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 29 avril 2026 – résumé de l’épisode 2193

Leïla et Soraya se promènent sur le port et évoquent Samuel. Leïla affirme que leur histoire est terminée, tout en admettant qu’il lui apporte du soutien. Soraya l’invite à dîner chez elle avec ses proches. Plus tard, Soraya prépare un tajine avec l’aide de Fred et Victoire, et confie espérer que sa mère reste à Sète. Elle invite aussi sa sœur Noor, qui hésite et finit par refuser malgré les encouragements de Judith et Romain.

De son côté, Samuel se prépare pour le dîner et avoue à Ellie qu’il a toujours des sentiments pour Leïla, persuadé qu’ils sont réciproques. Au dîner, Leïla rencontre Gabriel et retrouve Victoire. Noor fait demi-tour au dernier moment, décevant sa mère. Plus tard, Samuel tente d’embrasser Leïla, mais Soraya les interrompt…



Publicité





À Saint-Clair, Jean, le nouvel infirmier, est chaleureusement accueilli par Chloé et Christelle, au grand scepticisme de Marianne.

Enfin, Soizic organise des travaux avec Bruno et se confie à lui, avant de terminer son déménagement avec son fils, émue par ses souvenirs avec François.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoilers : Violette sombre, Leïla s’installe, les résumés jusqu’au 15 mai 2026

VIDÉO Demain nous appartient du 29 avril 2026 – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.