Ici tout commence du 5 mai : Hector parle à Anouk, Andréa démasquée (résumé + vidéo épisode 1429 en avance)



Publicité





Ici tout commence du 5 mai 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1429 – Anouk a tenté d’embrasser Hector hier soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Ce soir, Hector va lui parler tandis qu’Anouk va ensuite démasquer Andréa…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 5 mai – résumé de l’épisode 1429

À l’hôtel Jourdain, Anouk raconte que sa tentative de rapprochement avec Hector a échoué ; ils clarifient la situation et choisissent de rester amis. À l’Atelier, Clotilde lui reproche son manque de collaboration avec ses élèves, ce qu’Anouk reconnaît et promet d’améliorer.

De son côté, Joséphine confie à Fleur et Bérénice sa déception de ne pas avoir été choisie par la cheffe Revero, regrettant surtout de ne plus cuisiner avec Loup. Plus tard, Anouk découvre des gélules vides appartenant à Andréa, qui avoue avoir menti sur sa maladie et lui interdit d’en parler à ses enfants !



Publicité





Par ailleurs, Carla est de retour. Elle fait la connaissance de Noé avant de découvrir qu’il s’agit du fils des Teyssier. Lors d’un dîner familial, elle encourage Teyssier à être plus naturel avec lui…

Enfin, Ferdinand et Billie reprennent leur relation en secret. Gaspard comprend rapidement la situation et pense que Billie n’assume pas leur couple.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : retour choc, nouveau prof, les résumés jusqu’au 22 mai 2026

Ici tout commence du 5 mai 2026 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.