Ici tout commence du 28 avril : Noé réapparait, il dit tout à Constance et Emmanuel ! (résumé + vidéo épisode 1424 en avance)

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Ici tout commence du 28 avril 2026, résumé et vidéo extrait épisode 1424 – Noé va finalement réapparaitre ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et il va tout dire à Constance et Emmanuel !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







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Ici tout commence du 28 avril – résumé de l’épisode 1424

Constance raconte à Charlène que son frère Simon est mort-né, mais elle commence à croire que Noé pourrait être cet enfant et veut aller à Paris pour comprendre. Teyssier, lui, n’y croit pas du tout.

Lucile annonce d’abord avoir falsifié le test ADN par vengeance contre Teyssier. Mais Constance, certaine de sa validité, la pousse à dire la vérité : Lucile avoue finalement que c’est Teyssier qui lui a demandé de mentir, sous peine de s’en prendre à Ferdinand. Constance se dispute violemment avec son mari, puis ils décident malgré tout de partir ensemble à Paris.



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À ce moment-là, Charlène arrive avec Noé. Il explique avoir découvert qu’il était adopté après la mort de sa mère et qu’un test ADN l’a relié à Teyssier. En creusant, il a retrouvé Charlène et est venu la rencontrer. Il révèle aussi que sa mère était obstétricienne à la clinique où Simon est né et qu’un arrangement aurait eu lieu avec une patiente. Constance comprend qu’elle lui a volé son enfant. Teyssier, sous le choc, préfère s’éloigner.

À l’Institut, Bakary réalise que les élèves ne s’entraident pas. Après avoir compris que Coline voulait juste l’aider, il refait son épreuve honnêtement mais obtient une mauvaise note. Il se sent isolé, mais Milan lui apporte son soutien. De son côté, Anouk co-anime une masterclass avec Hector, ce qui plaît beaucoup aux élèves. Plus tard, Denis et Mehdi sont convaincus qu’elle finira par tomber sous son charme.

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Ici tout commence du 28 avril 2026 – extrait vidéo

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