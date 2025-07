Koh-Lanta : après sa rupture avec Candice, Jérémy en couple avec une autre aventurière !

Publicité





Il n’aura pas fallu bien longtemps à Jérémy Raffin pour retrouver l’amour… Quatre mois après l’annonce officielle de sa rupture avec Candice, l’aventurier emblématique de Koh-Lanta semble avoir tourné la page. Et pas avec n’importe qui !











Ce lundi, le blogueur Aqababe a lâché une petite bombe en publiant sur ses réseaux sociaux une photo sans équivoque : on y voit Jérémy, attablé en terrasse à Berck Plage, en train d’embrasser tendrement Lola, candidate de « Koh-Lanta : Les 4 terres » en 2020. Les deux anciens aventuriers ne se cachaient pas et semblaient plus complices que jamais.

Si cette nouvelle relation fait aujourd’hui beaucoup parler, elle n’est pas vraiment une surprise pour les fans de l’émission. En mars dernier, au moment de sa séparation avec Candice — qu’il avait pourtant demandé en mariage un an auparavant —, une rumeur persistante évoquait déjà un rapprochement entre Jérémy et Lola. À l’époque, il avait fermement démenti tout lien avec une autre femme :

« On ne s’est pas séparés à cause de quelqu’un, comme j’ai pu le lire sur certains trucs people. Je n’avais pas particulièrement envie d’en parler ici, je trouve que c’est vraiment privé, mais je n’ai pas non plus envie de laisser ces trucs se propager« , écrivait-il alors sur Instagram.

Une mise au point qui semble aujourd’hui contredite par les faits. Si Jérémy refusait de se confier publiquement, les images diffusées par Aqababe ne laissent plus de place au doute : entre lui et Lola, c’est bel et bien officiel !



