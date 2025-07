Un Si Grand Soleil du 29 juillet : Akim en cavale, il retrouve... (résumé épisode 1715 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 29 juillet 2025, spoiler résumé de l’épisode 1715 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mardi 29 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Sohan est hanté parce qui lui est arrivé, il n’arrive pas à dormir… En pleine nuit, il prépare une tarte aux pommes. Au réveil, Marie-Sophie découvre qu’il a cuisiné pendant son insomnie. Il explique qu’il fait des cauchemars. Il lui dit que ça finira par passer… Marie-Sophie lui propose un ciné tous les deux ce soir, il accepte avec plaisir.

Akim est en pleine nature. Pendant ce temps là au commissariat, Becker apprend l’évasion d’Akim et réunit son équipe. Il annonce la nouvelle, tout le monde est sous le choc. Becker leur demande d’interroger et perquisitionner tout ses proches. A la ferme, la police débarque. Bilal est sous le choc, Manu l’informe de l’évasion de son frère. Bilal assure qu’il ne savait pas, il pense qu’Akim n’est pas venu ici. Manu lui dit de prendre sa matinée, il doit l’interroger.



Chez Midi Libre, Marc parle de l’évasion à Marie-Sophie. Il n’a trouvé aucun proche pour lui donner une réaction. Pendant ce temps là, Elise interroge Margot au commissariat. Elle n’a eu aucun contact avec lui depuis le parloir il y a 15 jours, où il voulait se laisser couler. Margot pense qu’ils perdent leur temps avec elle, avec Akim c’est fini définitivement.

Akim est dans un parc à Montpellier. Une femme semble le reconnaitre et passe un coup de téléphone… Pendant ce temps là, Elise emmène Thaïs pour interroger l’ancien co-détenu d’Akim : Liam ! Elle est sous le choc mais ne dit rien.

Le frère de Fred Rami est avec Levars dans le bureau du juge Laplace. Il explique qu’il voulait juste faire peur à Sohan, il ne voulait pas le tuer. Il regrette et s’en veut d’avoir tiré sur un innocent. Le juge lui dit qu’il n’échappera pas à une condamnation pour tentative d’homicide volontaire.

Elise interroge Liam en présence de Thaïs. Il assure n’avoir aucun lien avec Akim. Elise lui rappelle qu’il lui a sauvé la vie en prison avant de le mettre en garde…

Marie-Sophie et Sohan rentrent, ils ont passé une belle soirée. Ils s’embrassent et font l’amour. Ils dînent ensuite et Marie-Sophie propose à Sohan de se laisser une seconde chance. Il est très heureux.

Au commissariat, Manu cogite au sujet d’Akim. Il explique à Alex que ça ne colle pas, il se sentait coupable et voulait moisir en prison. Il ne comprend pas pourquoi il s’est évadé. Alex lui rappelle qu’il a fait n’importe quoi depuis le début. Manu reçoit un appel, une femme aurait vu Akim dans un square. Une patrouille est sur place.

Thaïs est au téléphone avec Liam, elle lui demande pourquoi il ne lui a pas dit qu’Akim était son co-détenu. Il dit qu’elle était la dernière personne à qui il voulait raconter son séjour en prison. Thaïs décide de prendre ses distances, il risque d’être surveillé par ses collègues. Quand Liam raccroche, Akim débarque et lui demande son aide !

