Ça commence aujourd’hui du 4 mai 2026 : sommaire et extrait vidéo

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Ça commence aujourd’hui du 4 mai 2026, le sommaire – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine sur France 2, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous pour un numéro inédit de son magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, un inédit suivi d’une rediffusion.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







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Ça commence aujourd’hui du 4 mai 2026 à 13h55 « De famille XXL… à couple en tête à tête ! » (rediffusion)

Cet après-midi, Faustine Bollaert propose un numéro inédit particulièrement poignant, consacré à un sujet aussi sensible que nécessaire : « À force de harcèlement, ils les ont poussées au suicide ».

Sur le plateau, plusieurs invités viennent livrer des témoignages bouleversants autour du harcèlement, qu’il soit scolaire, en ligne ou au travail. À travers leurs récits, ils racontent l’escalade de la violence psychologique, l’isolement progressif et les conséquences dramatiques que ces situations peuvent engendrer. Certains évoquent la perte d’un proche, d’autres leur propre combat pour survivre après avoir été poussés à bout.



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L’émission met en lumière les mécanismes du harcèlement, encore trop souvent minimisés, ainsi que ses impacts dévastateurs sur la santé mentale. Entourés d’experts, les témoins apportent aussi des clés pour mieux comprendre, détecter et prévenir ces situations.

Un numéro fort en émotion, qui vise à libérer la parole, sensibiliser le public et rappeler l’importance d’agir face à toutes les formes de harcèlement.

Et à 15h : « Amour, amitié : une femme leur a tendu un piège » (rediffusion)

Sur le plateau de Faustine Bollaert, plusieurs invités racontent comment ils ont été trompés, manipulés ou piégés par une femme en qui ils avaient une confiance totale, qu’il s’agisse de leur épouse ou de leur meilleure amie. Derrière des relations qui semblaient idéales se cachent en réalité des trahisons profondes, parfois dignes de véritables cauchemars. Certains y ont laissé des sommes considérables, tandis que Turan a failli y perdre la vie : marié depuis 18 ans, il a survécu à une tentative d’assassinat orchestrée par sa propre femme, qui voulait toucher son assurance. De son côté, Isidore découvre, peu après son mariage célébré en Inde, que son épouse s’est fiancée à un autre homme tout en lui soutirant de l’argent. Enfin, le couple formé par Céline et Jean-Jacques voit son équilibre brisé par une amie manipulatrice, qui parvient à soutirer une importante somme à Jean-Jacques avant que la supercherie ne soit révélée.

Retrouvez Faustine et ses invités cet après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.