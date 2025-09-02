Audiences 1er septembre 2025 : « L’amour est dans le pré » en tête devant « Rien ne t’efface »

Audiences 1er septembre 2025 – C’est M6 qui est arrivé en tête des audiences lundi soir avec l’épisode 2 de la saison 20 de « L’amour est dans le pré », qui a rassemblé 3,43 millions de téléspectateurs pour 17,5% de pda hier soir.


C’est devant TF1 avec un nouvel épisode inédit de la série « Rien ne t’efface », qui a intéressé 3,20 millions de téléspectateurs pour 16,3% de pda.

Audiences 1er septembre 2025 : « L’amour est dans le pré » en tête devant « Rien ne t’efface »
© Sylvie LANCRENON/M6

Audiences 1er septembre 2025 : les autres chaînes

France 2 complète le podium avec le lancement de la nouvelle série inédite « Surface », qui a attiré 2,75 million de téléspectateurs pour 17,9% de pda.

France 3 suit avec la rediffusion du film « Demain ne leur jamais », qui a réuni 1,23 million de téléspectateurs pour 6,9% de pda.


France 5 est juste derrière avec le numéro inédit de « Des trains pas comme les autres », qui a captivé 1,40 million de téléspectateurs pour 7% de pda.

Source chiffres audiences : Médiamétrie

